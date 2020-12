Kender du kvinden her? Så hører industrimuseet gerne fra dig.

Palæets julekalender 20. december

Kontordamer og kvinder i kittel bag gryderne og disken i "Tutten" havde man altid kendt til. Derimod var det lidt af en revolution, da de første kvindelige arbejdere i 1970 blev budt velkomne i produktionen. Underbemanding og mangel på arbejdskraft havde længe været et problem, men rødstrømpebevægelsen kunne nok sammen med behovet for to indtægter i familierne bidrage til løsningen.