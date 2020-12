Palæets julekalender 19. december

Ved udgangen af 1965 kunne ledende ingeniør Ole Rasmussen i personalebladet Stålbåndet gøre følgende status: »Produktionen er stadig præget af problemer, som nu engang opstår ved et nyt og teknisk kompliceret værk. Vi har i det forløbne kvartal været igennem vort valseprogram, idet vi for første gang har prøvevalset fladjern og vinkeljern. Resultatet af disse valsninger må siges at være gode, selvom der er meget at justere for kommende valsninger. Indkørselen af et nyt værk kræver en stor indsats fra hver eneste mand, der er beskæftiget i forbindelse med værket. Det er dog en glæde at se den interesse og ildhu, der lægges for dagen, selvom personalet til tider er stærkt belastet. Med tak for en god indsats ønskes alle et godt nytår.«