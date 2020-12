Palæets julekalender 18. december

1965 var et begivenhedsrigt år for Det Danske Staalvalseværk A/S med hele to store fejringer. Den første anledning var den officielle indvielse af "Kontiværket". Kongeskibet lagde til kaj den 22. juni i øsende regnvejr. Værkets eget blæseorkester truttede dog ufortrødent. Byens fremmødte børn var begejstrede, og kong Frederik gjorde honnør, da han passerede den massive række af arbejdere, der havde taget opstilling udenfor for at hilse på.