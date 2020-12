Palæets julekalender 16. december

En uvurderlig kilde til både stort og småt på værket udgøres af Stålbåndet, som gik for at være et af landets bedste personaleblade. Det begyndte i 1951 som et stencileret hæfte for funktionærer men blev hurtigt et organ for alle medarbejdere. Bladet udkom kvartalsvis og redigeredes med sikker hånd af overingeniør Nielsen, som fik stillet ressourcer til rådighed af virksomheden til fotografier og bogtryk.