Palæets julekalender - 13.december

Gennem cirka et århundrede var Nørregade 13 bebygget med et lille fritliggende hus med butik, lager og beboelse. Det blev nedrevet for cirka 20 år siden, og derefter har grunden ligget som "et hul i tandrækken". Den lille plads fik senere det officielle navn Valsetorvet, hvilket undertiden har skabt en del moro, når en udenbys gruppe gæster har været på byvandring, og deltagerne har budt hinanden op til dans, inden guiden kunne nå at fortælle om historien bag navnet.

Lokale frederiksværkere vil vide, at navnet refererer til det store kobbervalseværk, der før i tiden lå vest for kanalen, på plænen ud for "Skjoldborg". Som et led i Projekt Stålsat By er pladsen ikke alene blevet bevaret, men hjulpet af økonomisk støtte fra Lions Club, også fornyet med siddepladser ned mod kanalen og en ny belægning med chaussésten. Særlig grund er der til at fremhæve vandposten og dens afløb, der er udformet som et kort over Frederiksværks kanaler. Projekt Stålsat By har nemlig som sit fornemste formål at tydeliggøre byens enestående historie i det offentlige rum.