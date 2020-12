Palæets julekalender 12. december

Kontrasterne var til at få øje på indenfor virksomheden, hvor der i 1960 var over 1.400 ansatte. Det er næppe overdrevet at hævde, at der var en verden til forskel fra skrotgården, ovnplatformen og valsehallerne til laboratorier, tegnestuer og administration. DDS var en populær arbejdsplads, også for kontorfolk. Der blev taget mange elever ind, som lærte at løse opgaverne med datidens mest avancerede metoder og teknologi. Velklædte sekretærer kunne færdes i harmoniske, funktionalistiske omgivelser, hvor der var smukke trappeløb, arkitekttegnede lamper og kunst på væggene.