Palæets julekalender 11. december

Laboratorietest var et uomgængeligt led i hele værkets produktion. Laboratoriet var delt i to temmelig forskellige afdelinger.

Det kemiske laboratorium arbejdede døgnet rundt, da det kørte sideløbende med produktionen for hele tiden at kunne give besked om, hvilke korrektioner der skulle foretages med det flydende stål under raffineringen. Den anden afdeling udførte mekaniske prøver. Hovedparten kom fra pladeværket, hvor der blev taget prøvestrimler af hver råplade for at kontrollere, at de fysiske egenskaber var i orden.