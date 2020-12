Palæets julekalender 10. december

»Det var en morgen som hundreder tidligere. Arbejdet i hallen gik i sin vante rytme. Ovnene buldrede og brænderne kastede hvæsende mængder af olie ind i ovnene, medens ildtungerne slikkede om luger og lemme. Kranerne kørte til og fra og tømte den ene mulde skrot efter den anden i ovnens grådige flammende dyb. Majsolen lyste over fjorden og landet og varslede en dejlig forårsdag. Da skete det! Et frygteligt drøn rungede gennem hallen og alt forvandledes i et nu til støv og ild. Mennesker og materiel slyngedes væk ved eksplosionens vældige kraft. På et øjeblik var arbejdspladsen forvandlet til et rygende helvede.«