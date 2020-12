Palæets julekalender - 1. december

Som vi allerede kunne fortælle i sidste uge er emnet for årets kalender Det Danske Staalvalseværk. Det er i anledning af 80-året for stiftelsen af selskabet i 1940, hvor de første spadestik til opførelsen også nåede at blive taget inden årsskiftet i den første, kolde krigsvinter.

Formålet med værket var frem for alt at sikre forsyningen af stål til Danmarks skibsværfter. Tingene rykkede hurtigt. To måneder senere var det afgjort, at virksomheden skulle placeres i Frederiksværk og ikke i Næstved eller Odense. Der blev boret, lavet pejlinger og opmålinger. Der var ikke noget, der hed lang juleferie ved byggeriet. Allerede den 28. december begyndte sandpumpningen - opfyldningen af den grund ud i fjorden, Stålvalseværket skulle ligge på. Kalenderbilledet stammer fra et aktionærmøde på Hotel Frederiksværk 1941.