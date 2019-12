Palæeets julekalender - 16. december

16. december: Nørregade 16

Dagens kalenderbillede af Carl Hansens Materialhandel er, i modsætning til de fleste andre gamle fotografier i Arkivet, dateret, nemlig til året 1903. Selve billedet har haft et hårdt liv og er med tiden blevet temmelig skrammet. Det skal vi imidlertid ikke lade os forlede af, for med dateringen på plads og et hurtigt opslag i den nyttige bog om de Historiske Huse i Frederiksværk åbenbares, at denne bygning blev nyopført i 1902-03. Dengang blev der ikke taget billeder i tide og utide, men et helt nyt hus med udstillingsvindue og skilt ovenover - det fortjente at blive foreviget. Indtil da havde Nørregade 16 været en del af et langt bindingsværkshus, opført af generalmajor Classen som krudtmesterbolig og barak for krudtværksarbejdere. Materialhandelen Carl Hansen ser i øvrigt ud til at have været et sandt eldorado for kunderne, uanset om de manglede en hvidtekost, en flaske amerikansk olie eller måske en omgang rottegift.