Ole S. Niielsen delte under valgkampen flæskesvær ud på Nordtorvet i Frederiksværk, men det rakte ikke til genvalg til byrådet. Nu har han mistet formandspladsen for Dansk Folkeparti i Halsnæs, men satser på et comeback. Foto: Niels J. Larsen

Paladsrevolution i DF Halsnæs

Den mangeårige formand for Dansk Folkeparti Halsnæs, tidligere byrådsmedlem Ole S. Nielsen tabte på generalforsamlingen i den lokale partiforening et kampvalg om formandsposten til Johan Thorup. Det førte til at hele den siddende bestyrelse på fem mand blev skiftet ud, da ingen af de øvrige ønskede at stille op til valg med den ny formand.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 25 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her