Se billedserie 42 børn startede mandag i den ny Mini-SFO på Frederiksværk Skole, et førskoleforløb inden de skal i 0. klasse. Foto: Niels J. Larsen

Pærelet skolestart for 42 børn i den ny Mini-SFO

Halsnæs - 03. maj 2021 kl. 15:02 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Historien om Sebastian og Mithco, der sejler ud på en kæmpestor pære for at redde den elskede borgmester, der er strandet på en mystisk ø, den kendte børnene i den ny Mini-SFO på Frederiksværk Skoie vældig godt, da Helge Friis spurgte dem om det. Og netop pærer er brugt i Mini-SFO'ens lokaler for at skabe genkendelighed for børnene i skiftet fra børnehaven til skolen.

Forhåbentlig vil det så give børnene en pærelet skolestart.

I alt 42 børn flyttede mandag ind som nye elever på skolen. I kommunens nye førskoletilbud til de børn, der skal starte i 0. klasse på en af kommunens folkeskoler efter sommerferien.

- Det er et pædagogisk tiltag, der skal gøre børnene mere trygge i overgangen fra børnehave til skole. Der bliver bedre tid til det enkelte barn med flere voksne omkring, siger Helge Friis(S), formand for Udvalget for Skole, Uddannelse og Dagtilbud,

Han talte både til børnene og deres forældre i Enghavehallen og medbragte som gave en sæk med forskelligt legetøj.

- Det vigtigste er, at I har det sjovt, lærer noget og får gode kammerater, sagde Helge Friis til børnene og nævnte, at de om halvandet år kunne flytte ind i en helt ny skole, der giver mange flere spændende muligheder.

Byggeriet af den ny Frederiksværk Skole er i fuld gang.

- Det bliver rigtig spændende. De nye MIni-SFO'er blev taget godt imod af de nuværende 0.klasser med flag, og det er også 0.klasse, der har lavet pærerne, som også er vist på en video. Børnene kom i fire hold fra klokken ni og gik ind sammen med pædagogerne uden deres forældre, fortalte indskolingsleder på Frederiksværk Skole Rasmus Svendsen.

Mini-SFO'erne er blevet etableret på hver folkeskole her fra 1. maj for altså at gøre overgangen fra børnehave til skole lettere og give en tryg start på skolelivet. I månederne op til skolestart kan vænne sig til omgivelserne på skolen og til de nye børn og voksne, de skal være sammen med.