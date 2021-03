Pænt Halsnæs: 80.000 kroner i puljen til borgerforslag

"Har du forslag til, hvordan vi gør Halsnæs til et endnu skønnere sted? Så er det nu, at du skal komme på banen med idéerne."

Byrådet har øremærket 80.000 kroner i Pæn Kommune-puljen til nye borgerforslag målrettet eksempelvis områder, der trænger til et løft.

Puljemidlerne er nemlig øremærke initiativer, der forskønner kommunen og forbedrer nogle af de mange rekreative oplevelser, der venter på os lige uden for døren.

Tidligere år er midlerne blandt andet blevet brugt til at opsætte bænke og borde i rekreative områder samt informationstavler og byrumsinventar flere steder i kommunen.

Tidsfrist for forslag er senest den 29. marts til mail@halsnaes.dk, husk at skrive ”Pæn Kommune” i emnefeltet, eller brug Ansøgningsskemaet på dette link.

I alt har byrådet i 2021 afsat 750.000 kr. til forskelige projekter, der skal gøre Halsnæs til en pænere og mere oplevelsesrig kommune. Heraf er de 80.000 kr. afsat til den pulje, du som borger nu kan komme med forslag til.