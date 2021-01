Rensning af strandene ved Lynæs (foto) og Hvide Klint for tang er blandt de Pæn Kommune-projekter, som er på vej til at blive prioriteret. Arkivfoto.

Pæne forslag skal prioriteres

Der er i budget 2021 afsat 750.000 kr. til forskønnende tiltag i kommunen under navnet "Pæn Kommune".

Hertil kommer formentlig yderligere 120.000 kroner, som ikke blev brugt i 2020. De var disponeret til forskønnelse af udearealerne ved Frederiksværk Svømmehal. Et projekt som ikke blev udført som konsekvens af den planlagte renovering af svømmehallen.

Hvis byrådet siger ok til at overføre disse 120.000 kroner, bliver der i alt 870.000 kroner at gøre godt med til Pæn Kommune i 2021.