Påvirket bilist havde ulovlige ting i bilen

Tirsdag kl. 13.25 blev en 18-årig mandlig bilist fra Frederiksværk standset og kontrolleret på en p-plads ved Torvet, Frederiksværk.

Her fik han narkometret til at slå ud for cannabis, hvorfor han blev sigtet efter færdselslovens bestemmelser og taget med til udtagning af blodprøve, der skal fastslå den eventuelle grad af påvirkning, melder Nordsjællands Politi, der også oplyser, at der i den 18-åriges bil blev fundet et bat samt en mindre mængde cannabis i bilen. Det blev han også sigtet for.