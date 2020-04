Pårørende gav moralsk støtte: I er hverdagens helte

- Personalet gør et kæmpe stykke arbejde for at holde modet oppe og skabe et godt hverdagsliv for vores beboere. Det synes jeg lykkes godt, og i det store hele er her en god og rar stemning. Derfor er det en fantastisk anerkendelse af, at vi gør et godt stykke arbejde. Det er noget, som skaber glæde i en tid, der er svær. Det er virkelig et dejligt skulderklap, siger hun.