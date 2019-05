Se billedserie Et udsnit af omtalen af Løvdalen i Frederiksborg Amts Avis i foråret 2017.

Send til din ven. X Artiklen: Pårørende: Frustration over politikerne Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Pårørende: Frustration over politikerne

Halsnæs - 29. maj 2019 kl. 04:42 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

»Jeg bebrejder ikke personale og ledelse noget i dag. Min frustation ligger hos politikerne der ikke står ved deres valgløfter og ikke bruger den konsulentundersøgelse som de selv har sat i værk.«

Sådan skriver Flemming Hansen, Frederiksværk, i et debatindlæg onsdag i Frederiksborg Amts Avis, som afrunder det forløb han har været igennem som pårørende, mens hans mor har boet på plejecenter Løvdalen. Moderen døde tidligere på foråret.

Flemming Hansen, der fortsat sidder i afdelingsbestyrelsen på Løvdalen, er blandt de pårørende som rejste kritik af forholdene på plejecentret tilbage i 2017. Kritikken, der blev fremsat i Frederiksborg Amts Avis og blev bakket op af Ældrerådet, førte til en ekstern konsulentundersøgelse igangsat af byrådet.

Undersøgelsens konklusioner lå tæt op af de kritikpunkter, der blev fremsat af pårørende, personale og Ældrerådet, og den førte til at lederen af plejecentret fratrådte.

- Jeg har skrevet et brev for ligesom at få afsluttet det kapitel i mit liv, jeg må have det ud af hovedet, det som har fyldt så meget de sidste 4½ år. Jeg kunne skrive en roman, men har prøvet at holde det i små afsnit, siger Flemming Hansen om indlægget i dagens avis.

Her konstaterer han at selv om forholdene er bedret på Løvdalen og problemerne - som tidligere omtalt - tilsyneladende er flyttet til Arresøparken, så rammer besparelser et presset personale.

Frederiksborg Amts Avis har ladet borgmester Steffen Jensen (S) svare Flemming Hansen på vegne af Halsnæs Kommune.

Her medgiver borgmesteren at kommunens plejecentre i ressourcemæssigt pressede. Han fremfører at kommunen i en årrække har været i en økonomisk spændetrøje, men at der generelt leveres en god pleje takket være ledere og medarbejdere.

- Jeg vil også gerne fremhæve, at vi faktisk har et byråd, der tager et ansvar for plejecentrene. Da vi sidste år var igennem en stor spareøvelse, var der således bred enighed om at friholde plejecentrene mest muligt, hedder det fra Steffen Jensen, der samtidig retter en anerkendelse til Flemming Hansen for at have været med til at bringe forholdene på plejecentrene til debat.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis onsdag.

relaterede artikler

Nej til ét bad om ugen til ældre 01. marts 2019 kl. 07:14

Klage: Livsfarlig underbemanding på plejecenter 28. februar 2019 kl. 13:58

Så mange penge bruger man på ældre i din kommune 28. februar 2019 kl. 10:12