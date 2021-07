Se billedserie Claus Falconi sørge for at guide deltagerne rundt på dagens tangsafri. Foto: Allan Nørregaard Foto: Allan Noerregaard

På jagt efter havets grøntsager

TANGSAFARI: Det er en overset ressource, den sundeste grøntsag i Danmark og vil angiveligt være at finde på spisebordet i fremtiden. Vi tog på jagt efter tang i Lynæs med Dansk Tang.

Halsnæs - 12. juli 2021

20-25 mennesker i waders går og kigger ned i Isefjordens stille vand lørdag eftermiddag. De er på tangsafari ud for kysten ved Lynæs og anført af marinebiologen Claus Falconi, som har en ph.d i tang, skal de både lære om, smage og høste havets grøntsager.

- Vi opdagede et stort behov for at blive klogere på tang, men i stedet for at holde foredrag, brugger vi sæsonen fra forår til efterår på at komme i vandet og give folk en oplevelse af, hvad tang gør og kan, siger Claus Marcussen, direktør i virksomheden Dansk Tang, der står for safariturene.

- Vores mål med turene er at klæde folk på til selv at kunne gå i gang med tang. Nogle vil mene, at vi fortælle virksomhedshemmeligheder, men vi prøver bare at få folk til at for øjnene op for det her, og for 95 procent af dem der deltager, bliver det en øjenåbner.

En smag af ærter Nogle vil nok associerer tang med noget slimet stads, man ikke gider gå ud i, når man skal bade eller forbinde det med en ildelugtende stank. Fordommene er Claus Marcussen stødt på et utal af gange.

- Mange beskæftiger sig jo kun med tang, når de er ude og bade eller ser, at det ligger på stranden. De ser ikke alle de andre arter, for eksempel dem der gror om vinteren, og de kender ikke til de mange kvaliteter tang har. Det stødte vi meget på i de første år, men det er heldigvis lidt passé nu. Vi er lykkedes med at italesætte tang på som havets grøntsag, der er en fantastisk sund spise, siger Claus Marcussen og fortsætter:

- Ofte når folk smager tang passer det ikke med deres forestillinger. Men de fleste nikker, når jeg spørger, om de kan smage ærter. Men der findes også andre arter, der smager af østers, hasselnød eller citrus, siger Claus Marcussen og griner.

Mange mennesker forbinder tang med noget slimet og lugtende, men faktisk kan det smage af både citrus, øster, ærter og hasselnød. Foto: Allan Nørregaard

Startede med Noma Dansk Tang eksisteret i fem år og har specialiseret sig i at høste og levere havets grøntsag til toprestauranter i Danmark - faktisk var virksomhedens allerførste kunde Michelin-restauranten Noma.

- De havde fundet ud af, at tang blev brugt til alt muligt ude i verden og ville gerne have en dansk leverandør. Det var lidt af en start for os, og vi er glade for, at vi stadig har dem som kunde, og at flere kokke efterfølgende har fået øjnene op for tang, siger Claus Marcussen.

Virksomheden leverer i dag til flere toprestauranter, og det seneste år har Dansk Tang indgået kontrakter med fire af de største cateringvirksomheder i Danmark.

- Vi kan levere 22 forskellige typer af grønstager fra havet, og når vi kommer ud som catering, så vil rigtig mange stifte bekendtskab med tang. Det, forventer vi, kommer til at bære frugt, når folk for alvor kommer tilbage på arbejde efter corona, siger Claus Marcussen.

Området ved Lynæs er særligt udvalgt, blandt andet fordi de 20-25 deltagere støder på mange tangarter her. Foto: Allan Nørregaard

Direktøren er ikke et sekund i tvivl om, at tang indenfor en overskuelig årrække vil blive en spise, der kan findes på spisebordet i mange hjem, fordi flere og flere får øjnene op for den sunde råvare.

- Det ligger helt fast - ja, det er nærmest uomtvisteligt - at, tang vil blive en mere normal spise, siger han.

Deltagerne på tangsafarien skal derfor også huske en pose, for de får tang med hjem fra turen, som de kan bruge i madlavningen.

Tang til morgenmad At dagens tangsafari foregår i Lynæs er ingen tilfældighed. Området ved Isefjorden i Nordsjælland er i følge Dansk Tang et sted med mange tangarter.

- Vi har været hele kysten rundt, og fjorden er et fantastisk sted. Der er mere tilgængeligt en ud mod Kattegat, hvor der er stejlt og mange bølger, men vi er stadig så tæt på Kattegat, at her er stort saltindhold og mange tangarter, siger Claus Marcussen.

Hvilke arter man støder på afgænger af årtiden, men det vil fra forår til efterår være muligt at støde på 12-13 forskellige typer. Noget er giftigt, og noget giver en helt utroligt mæthedsfornemmelse. En af Claus Marcussens favoritter kom først ind i de danske fjorde i 2003, men i følge direktøren kunne den godt blive den mest populære herhjemme.

I fremtiden vil tang i følge Claus Marcussen være at finde på spisebordet hos danskerne - søndag lærte cirka 25 mere om, hvad tang kan bruges til. Foto: Allan Nørregaard

- Den hedder paryktang - eller på latinsk gracilaria - og er en af de mest benyttede arter i Asisen. Det er en rødalget tang, som bliver grøn, når man koger den, og den kan bruges til at lave en tangsalat, der er virkelig sund, siger Claus Marcussen og forklarer, at paryktangen er blevet transportere hertil fra Asien i store skibes ballasttanke.

Den oversete ressource I nogle tangarter er der et kostfiberindhold på næsten 50. Ved at indtage seks gram tørret tang eller 60 gram vådt tang dagligt, får du det samme mineral og vitaminindhold svarende til, hvad der er i 600 gram grøntsager.

- Tang er uden tvivl en overset ressource. Vi er nået til et punkt, hvor vi snart ikke kan dyrke mere på land, og så er havet et åbenlyst sted at gå i gang, siger direktøren.

Derfor vil Dansk Tang lære folk at høste på en bæredygtig måde og give deres gode råd videre.

De næste tangsafarier i Lynæs finder sted den 17. og 24. juli.