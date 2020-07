På insektjagt i overdrevets underverden

- Vi er her i sommerhus og søgte på, hvad der er af børneaktiviteter i området, og der passede at tage herud og gå på opdagelse, siger Lotte Tørholm.

- Biodiversiteten er generelt gået tilbage. Dyrenes og insekternes levesteder bliver til veje, byer, lufthavne. De naturlige levesteder forsvinder, og det samme gør dyrene, siger Klavs Nielsen og gør det klart, at naturen skal have lov at udfolde sig - med måde.

- For mange, mange tusind år siden var det de store dyr, elefanter, heste, bisoner der sørgede for at holde heden åben ved at trampe rundt og skabe en varieret natur. Den rolle har vi nu fået længe efter, at de store dyr er væk, siger Klavs Nielsen.