Malene Nyenstad og Hundested Skole kan passende hejse flaget og fejre, at eleverne for femte år i træk trives bedre i følge den nationale trivselsmåling. Skolen er nu over landsgennemsnittet. Foto: kdd Foto: unknown

Send til din ven. X Artiklen: På én skole er trivslen bedre end på landsplan Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

På én skole er trivslen bedre end på landsplan

Halsnæs - 29. november 2019 kl. 10:07 Af AF Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Eleverne trives på Hundested Skole. Mere og mere faktisk, hvilket nu gør at skolen nu for første gang ligger over landsgennemsnittet, når det gælder trivsel. Det viser den årlige nationale trivselsmåling fra Børne- og Undervisningsministeriet, der netop er udkommet.

Konkret har Hundested Skole taget et hop på listen med alle landets skoler og ligger nu med en trivsels-procent på 91,7, hvilket er 0,2 procent over landsgennemsnittet i trivsel for eleverne. Det er femte år i træk - lige siden man begyndte undersøgelserne - at trivslen stiger på skolen.

De ny tal glæder naturligvis skoleleder Malene Nyenstad, men forbedringen er ikke kommet af sig selv.

- Vi hele tiden har haft fokus på at trivslen er afgørende - vi tilbringer mange timer på skolen sammen, så at eleverne trives er ekstremt vigtigt. Vi er steget hvert eneste år, så dette er mere end en blot et løsrevet resultat. Det er en klar tendens for skolens positive retning efter vores sammenlægning af byens to skoler i 2018, siger hun.

Udviklingen på Hundested Skole er desværre ikke kendetegnende for udviklingen i resten af kommunen, for skolen er den eneste af kommunens folkeskoler, der ligger over landsgennemsnittet i trivselsmålingen. Generelt er trivslen marginalt faldende på kommunens folkeskoler - fra en generel trivsel på 90 procent sidste skoleår til 88,5 procent i år.

Dykker man ned i tallene fra trivselsmålingen, så er det særligt ét klassetrin, som skiller sig ud. I skoleåret 2017/18 noterede 9.klasseeleverne sig for en tilfredshedsprocent på 92,5, men den er i år raslet ned til 80,3 procent.

Simon Friis Vinther går i dag på efterskole, men gik i niende klasse og var elevrådsformand på Frederiksværk Skole, Enghaven, da undersøgelsen blev foretaget mellem maj og juni i år. Han har flere mulige forklaringer på tallene.

- Vi var meget stresset over eksamen på det tidspunkt. Det tror jeg har spillet en stor rolle, siger Simon Friis Vinther til Frederiksborg Amts Avis og fortsætter:

- Vi havde også et udgangsforbud på skolen i lang tid, som gjorde, at vi følte os fanget på skolen. Vi prøvede i lang tid at få det fjernet, og det lykkedes faktisk til sidst. Det blev udskolingen glade for.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag