Over 600 kg affald i havnen

Langt det meste af de 648 kg blev hevet op af vandet. Kun omkring 36 kg blev fundet på land. I forbindelse med affaldsindsamlingen under vand var de to havnebassiner, kulturhavnen og fiskerihavnen, spærret af, så dykkere og kajakroer kunne arbejde i sikkerhed. Samtidig var folk iført waders igang med at samle affald i vandet og på stranden ved Trekanten, så de mange engagerede var spredt over et stort område, samtidig med at man overholdt Corona-reglerne ved ikke at være mere end 50 samlet.

- For os handler det ikke kun om det negative med affald i verdenshavene, vi har også fokus på det vi prøver at passe på. Idéen er at skabe gode naturoplevelser for hele familien, så det at gøre noget godt for naturen ikke er en sur pligt, men sagtens kan kombineres med yndlingshobbyer som dykning eller at komme ud i kajak. Når man har et tilhørsforhold til natur generelt passer man bedre på og medtænker miljøret i dagligdagen, siger Jamila Lilja.