Ordfører og frisør vil have svar om udskudt genåbning

- Jeg synes simpelthen ikke, at de lokale erhvervsdrivende i blandt andet Halsnæs Kommune bliver behandlet ordentligt, når de få dage før, at de skulle være genåbnet, får besked om, at det må de så ikke alligevel. De liberale erhverv i vores område er hårdt ramt af nedlukningen, og de kæmper for at fastholde gode, lokale arbejdspladser. De har ydet en kæmpe indsats i at få forberedt en sikker og ansvarlig genåbning. Og nu ved de ikke, hvornår de kan genåbne, og hvad der skal til for, at de kan det, siger Hans Andersen til Frederiksborg Amts Avis.