Foto lige før kickoff til torsdagens opvisningskamp i gensidig ros, da det samlede byråd vedtog budgettet. Foto: Niels J. Larsen

Opvisningskamp i byrådet: 21-0

Halsnæs - 08. oktober 2020 kl. 21:37 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Byrådet måtte kun op at stå én gang for at stemme budgettet for de kommende år hjem på en aften, hvor ordet historisk blev brugt mange gange, og hvor der for alvor var gang i roseklubben byrådsmedlemmerne imellem.

For første gang i Halsnæs Kommunes korte historie står et samlet byråd bag budgettet, men også for de mest erfarne byrådsmedlemmer var det en førstegangsoplevelse. Hele 14 af byrådets 21 medlemmer ønskede at bidrage til den gode stemning, og derfor tog debatten om budgettet, som ikke var en debat, tæt på halvanden time, inden borgmester Steffen Jensen (S) kunne ønske tillykke. Med sejren på 21-0, kan man sige, på en aften, hvor særligt flere midler til idræt, bevægelse og sundhed blev fremhævet.

Steffen Jensen åbnede også opvisningskampen/andenbehandlingen med et tillykke og fremhævning af det historiske i den budgetaftale byrådets fem partier kunne præsentere i sidste uge.

- Vi kan give hinanden et skulderklap for at godt stykke arbejde. Der har været mange ønsker og mærkesager, men er samtidig vist ansvarlighed, og vi er landet rigtig flot, hvor alle partier har fået sager med. Det har været et kanongodt samarbejde, sagde Steffen Jensen og kvitterede særligt for at Dansk Folkeparti modsat de to foregående år var med.

Samtidig fremhævede borgmesteren, at man stod med et økonomisk solidt budget, der giver tryghed for, at det ikke er nødvendigt at lave tilpasninger, der kan føre til afskedigelser.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis fredag,