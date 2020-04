Rektor på Frederiksværk Gymnasium ville første give studenterne hue på, når de havde fået alle deres karakterer, men måtte siden bøje sig, da forslaget vakte stor opstandelse. Nu får eleverne lov at få huen på efter sidste mundtlige eksamen, hvis de vil. Foto: Jens Wollesen

Oprør: Elever viser rektor, hvor studenterhuen skal sidde

Halsnæs - 16. april 2020

Når eleverne i 3.g for sidste gang træder ud af eksamenslokalet, står der som regel familie og venner klar med lykønskninger, blomster og en studenterhue, der som beviset på tre års hårdt arbejde, skal placeres som kronen på værket. Det lille glansbillede så dog ud til at slå sprækker, da den nytiltrådte rektor på Frederiksværk Gymnasium & HF, Peter Brink Thomsen, onsdag skrev ud til de kommende studenter på gymnasiet, at de ville få overrakt deres studenterhue sammen med eksamensbeviset til translokationen i stedet for at få den på efter den sidste mundtlige eksamen.

I følge Frederiksborg Amts Avis' oplysninger vakte forslaget stor opstandelse blandt 3.g'erne og deres forældre, som på skolens intranet har givet udtryk for deres utilfredshed. Allerede dagen efter valgte rektor derfor at bøje sig, så eleverne får lov at sætte studenterhuen, når de vil, og som de vil.

- Jeg ville lyve, hvis jeg påstod, at jeg ikke var blevet advaret om, at mit forslag kunne udløse stor opstandelse, men jeg er alligevel overrasket over, hvor meget det betyder for eleverne at få huen med hjem, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- Far er hverken sur eller skuffet. Jeg har fået min ilddåb på Lectio, og størstedelen af debatten har været sober. Det bliver nu op til den enkelte elev, om de vil tage huen med hjem eller have den liggende på skolen, og om de vil tage den på efter sidste mundtlige eksamen eller vente til de har fået alle deres karakterer.

Ikke studenter endnu Balladen startede onsdag, da rektoren sendte besked ud til 3.g'erne, hvor han gjorde det klart, at de kommende studenter ikke ville få huen med hjem og ikke kunne tage den på efter den sidste mundtlige eksamen. Der er eleverne i følge rektor nemlig formelt set ikke studenter endnu.

Eleverne skal op til to skriftlige eksamener i maj, og dem har de ikke fået karakterer for endnu, når de går op til deres sidste - og eneste - mundtlige eksamen i juni.

- For mig er studenterhuen forbundet med noget mytisk og med traditioner, der foreskriver, at man ikke tager den på, før man er student. Eleverne er formelt set færdige med at gå til eksamen efter deres mundtlige eksamen, men de er ikke studenter endnu, for de har ikke fået alle afsluttende karakterer, siger Peter Brink Thomsen og fortsætter:

- For 98 procent af eleverne har de skriftlige karakterer ikke betydning for, om de består eller ej, men der kan også være yderste nødstilfælde, hvor elever skal bruge bestemte karakterer i deres skriftlige eksamen og derfor simpelthen ikke ved endnu, om de består.

Skal være en fest Han slår fast, at forslaget kun tog udgangspunkt i at sikre eleverne den bedst mulige fejring i disse corona-tider.

Normalt fylder gymnasiet hallen til bristepunktet med de nybagte studenter, deres familie og venner, når der afholdes translokation. De planer forventer gymnasiet ikke at kunne føre ud i livet i år. Det skyldes blandt andet myndighedernes forsamlingspåbud, som kun giver lov at samles ti personer ad gangen.

»Som det ser ud nu, tyder intet på, at vi kan lave en translokation for jer alle samlet fredag inden vognkørsel som følge af forsamlingsforbuddet. Derfor arbejder vi med forskellige ideer til minitranslokationer klassevis med familie, hvor vi fejrer jer på festlig vis, og hvor I får overrakt jeres eksamensbevis og studenterhue«, skrev rektor i beskeden til eleverne.