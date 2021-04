Oplevelser i mørket: Nat i nationalparken

Arrangementet Nat i Naturen løber af stabelen flere steder i landet den 7.-9. maj, og her i lokalområdet er der lagt op til tre events i Nationalpark Kongernes Nordsjælland.

Det første arrangement den 7. maj kl. 20 er Nattero på godset Grønnessegaard i nationalparkens vestlige del, der byder på skov ved fjorden, gravhøje og historiske bygninger, hvor deltagerne vandrer stille gennem skoven, sanser skærpes og kroppen finder en rolig rytme: Et pusterum fra hverdagen i skovens dybe stille ro og med mad fra bålet.

Dagen efter samme sted er der Natteravn-tur med aftenvandring, oplevelser og madlavning i et arrangement for familier, der får anderledes indtryk fra aftenstunden og naturens lyde.

"Den sanselige oplevelse i at flå, tilberede, anrette og spise en fasan er få forundt, og du kan godt glæde dig til at tage dine forældre med ud på natteravnesjov," melder arrangørerne fra Grønnessegaard Gods, Naturskolen Nordsjælland og Need for Nature.

Søndag den 9. maj kan de morgenfriske opleve, når naturen vågner i Tisvilde Hegn: Kl. 04.45 starter turen Morgengry gennem skoven fra Asserbo Slotsruin til Stængehus-stranden i den tid på dagen, hvor natten slipper sit greb, fuglestemmerne vender tiltage og dagen får overtag. Tilmelding og mere info om tidspunkter på Billetto.dk