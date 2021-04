Se billedserie Melby Overdrev er velegnet til søndagsgåturen. Fotos: Niels J. Larsen

Oplevelsen er ikke en overdrivelse

05. april 2021 Af Niels Jørgen Larsen

»Jeg trives bedst i åbne landskaber, nær havet vil jeg bo, nogle måneder om året, så at sjælen kan få ro.«

Hvis du har det som svenske Ulf Lundell - og den danske oversætter Jan Toftlund og fortolker Erik Grip - så kan det anbefales at gå en tur på Melby Overdrev, hvad rigtig mange da også har fundet ud af i denne Corona-tid.

Alligevel er stedet på ingen måde overrendt, og der er masser af plads. Der er flere tilgange til overdrevet. Den mest sædvanlige er fra Nyvej i Asserbo, hvor man næsten har glemt, at Melby-lejren lå med de karakteriske røde træbarakker. Man kan også tilgå overdrevet fra den store parkeringsplads ved Lille Kulgab, hvis man har tålmodighed til køreturen ad den lange lige grusvej og kan leve med at få en støvet bil. Og så kan man naturligvis finde vej til overdrevet fra tre verdenshjørner på cykel - fire hvis man også har en vandcykel.

Avisens medarbejder tog forrige søndag en gåtur på knap fem km på Melby Overdrev - Sjællands største hedeområde - med start fra den hedengangne Melbylejr, hvis rester kun er enkelte murstensbrokker. Overdrevet der i 100 år var militært skydeterræn er fredet habitatsområde under opsyn af Naturstyrelsen.

Der advares på skilte om den militære fortid, og man kan være heldig - eller rettere uheldig - at finde gamle granater på området. De dukker særligt op på stranden, hvor de findes af badegæster om sommeren. Eller der åbenbarer sig ting og sager efter en kraftig storm, som man særlig oplevede det efter Bodil i 2013.

Nogle steder på hedeområdet kan man føle sig hensat til en afrikansk savanne. Dog er det ikke muligt at møde giraffer og elefanter. Men i to indhegnede områder udsætter Naturstyrelsen igen i år køer, heste og geder. Det skotske højlandskvæg placeres i et stort område fra vejen til Lille Kulgab op mod Stængehus. Køer og heste kommer midt i april, afhængig af vejret, mens gederne fra Tothaven i Hundested kommer ud i slutningen maj.

- Publikum har lov til at gå ind i indhegningerne, blot de respekterer dyrene ikke fodrer dem, og det er rolige dyr, fortæller Mikkel Bornø Clausen, Skov- og Landskabsingeniør i Naturstyrelsen Nordsjælland.

Går man direkte mod vandet ad Tangvej skifter heden karakter til de høje klitter lige Kattegat knap to km fremme, hvorefter man kan fortsætte turen langs vandet. Til venstre mod Liseleje eller til højre mod Lille Kulgab.

»Navnet Kulgab stammer fra gammelt dansk en kul (udtalt med langt u) i betydningen en kuling eller stærk blæst. Her havde vinden fra Kattegat fri passage i et gab mellem klitterne og kunne blæse ind over overdrevet,« skriver Flemming Rune i værket om Tisvilde Hegn.

Når man når stranden fra Tangvej og går til højre møder man først Store Kulgab, som sjovt nok er mindre end Lille Kulgab, hvor nedgangen fra p-pladsen til den om sommeren livredderbetjente strand er lavet større for nogle år siden.

Det gjorde man i forbindelse med at et markant bygningsværk på 60 meter i længden blev fjernet. Det dukkede op efter Bodil-stormen efter at have ligget glemt under sand og klitter i et halvt århundrede. Efterforskningen viste at bygningsværket havde været markørgrave til et anlæg anvendt til skydeøvelser, i 1940'erne af tyskerne og desuden af Søværnet til engang i starten af 1950'erne, hvorefter det er sandet til.

Det kunne i dag have været et virkelig spændende udflugtsmål på en dag, hvor det ikke er badevejr, men det blev fjernet på grund af risikoen for sammenstyrtninger og ueksploderet ammunition inde i gangene.

Fra Lille Kubgab-parkeringen kan man gå langs grusvejen og enten dreje til højre og følge kanten af overdrevet eller gå lidt ind i skovområdet for at finde vej tilbage til Asserbo, hvis man har stillet bilen her.

Et mindre område tæt ved skovkanten er for nylig brændt af. Helt bevidst fra Naturstyrelsens side for at holde lyngen frisk og ung og skabe mulighed for insekter i bar jord. Afbrænding sker hver år i marts, når det er muligt, efter 1. april er det ikke tilladt adf hensyn til jordrugende fugle.

Fra Nyvej i Asserbo udgår i øvrigt hele fem markerede løberutet i Asserbo Plantage, hvor den længste på 10 km når op til Troldeskoven i Tisvilde Hegn og tilbage igen, hvis man er til lidt mere end en gåtur i åbent landskab.