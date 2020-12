Den opfyldte inderhavn er lige nu udlagt til rekreativt område, men kan skifte status til erhvervsområde, hvis en stribe betingelser opfyldes. Foto: Niels J. Larsen

Opfyldt inderhavn bliver ikke erhvervsområde - endnu

Halsnæs - 03. december 2020 kl. 12:47 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

I flere år har et utal af lastbiler fyldt jord i havnebassinet langs Slaggemolen i Frederiksværk for virksomheden DeNova, men selvom opfyldningsarbejdet næsten er færdigt, så ligger det store areal på cirka 47.000 kvadratmeter endnu ubenyttet hen. Området, som er privatejet, har lige nu status af landzone og må derfor ikke anvendes til andet end rekreative formål, og sådan kommer til det til at forblive - i hvert fald lidt endnu.

De lokale politikere skal tage stilling til, om der skal udarbejdes et kommuneplantillæg og en ny lokalplan, så den opfyldte inderhavn kan få status af byzone og bruges til erhverv - en manøvre, som som i øvrigt kræver, at et erhvervsområde andetsteds i kommunen bliver landzone. Men et flertal i Udvalget for Miljø og Plan - som også kan mønstre et flertal i byrådet, hvor den endelig beslutning træffes - stemte onsdag morgen for at sende sagen retur til administrationen, så den kan blive behandlet igen på udvalgets næste møde.

- Hvis vi skal være med til at ændre det opfyldte område til erhvervsområde, så vil vi gerne sikre os nogle yderligere betingelser i planarbejdet, som et bredt flertal står bag og som sikrer, at borgerne også kan komme i området i fremtiden, siger Steffen Jensen(S), borgmester i Halsnæs Kommune, til Frederiksborg Amts Avis.

En stribe betingelser Politikerne ønsker kun at gøre den opfyldte inderhavn til byzone og erhvervsområde, hvis en stribe betingelser bliver indarbejdet i de nye planer. Flere af dem stammer tilbage fra 2016, da DeNova ansøgte om tilladelse til at opfylde inderhavnen i Frederiksværk, og et politisk flertal fra Venstre og Dansk Folkeparti gav grønt lys til projektet, som siden også fik tilladelse fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen samt fra Kystdirektoratet, der giver lov til opfyld af vandarealer.

Dengang krævede politikerne; at der blev sikret offentlig adgang ud af hele Slaggemolen, at der blev etableret en sti på toppen af jordvolden, som sikrer udsyn over stålværkerne og fjorden; at der etableres fritids- og vandsportsaktiviteter samt at en vold langs opfyldningen kunne indgå som højvandssikring. Det gør de stadig.

- De ting, vi i sin tid aftalte, skal opfyldes. Aftalen er, at området stadig skal kunne bruges rekreativt. Det var også en del af DeNovas eget forslag, og det vil vi holde fast i. Derfor er der også enighed om, at der ikke skal være et kajanlæg, siger Steen Hasselriis, som var borgmester, da aftalen i sin tid blev indgået.

DeNova har lavet en hel liste med planer for området, men flere af dem løber ind i politisk modvind, blandt andet et kajanlæg. Et politisk flertal stiller nemlig to nye betingelser for en lokalplan:

At der ikke kommer mere opfyld i området, så erhvervsområdet ikke kan udvides yderligere, og at der ikke etableres et kajanlæg for enden af Slaggemolen.

- Vi er nok nødt til at acceptere, at der er truffet en beslutning i 2016, men det gør vi kun på betingelse af, at der ikke bliver et kajanlæg, og at der ikke sker yderligere opfyld af havnen, siger Steffen Jensen.

Udvalgsformand Anja Rosengreen(SF) stemte imod forslaget om at udarbejde en lokalplan og et kommuneplantillæg for den opfyldte inderhavn, fordi SF ikke ønsker, at områdets status ændrer karakter.