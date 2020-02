Opbakning til 18 huller

Se billedserie Discgolf-folket i Halsnæs kan kaste en hvid frisbee efter drømmen om en 27 hullers bane ved Carlsvej. Foto: Niels J. Larsen



Halsnæs - 04. februar 2020 kl. 04:56 Af Kasper Daugbjerg Dønbo og Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Discgolfentusiaster i Halsnæs må skyde en hvid frisbee efter at få Danmarks største bane til den særlige sportsgren i skovområdet nær Carlsvej ved Karlsgave og Sørup Vang udenfor Frederiksværk, der er udpeget som urørt skov. Drømmen var en bane med hele 27 huller, men man kan nu trods alt håbe på til at få udvidet den nuværende banes ni huller til det dobbelte, 18 huller.

Det blev følgen af omkring 40 minutters debat på byrådsmødet torsdag i sidste uge, fulgt at hele fire afstemninger. Venstre kæmpede alene for at give tilladelse til de 27 huller, mens SF, Enhedslisten og Torben Hedelund (S) var helt imod at udvide den nuværende bane i et område, der skal være urørt skov.

Derfor stemte de fire imod den endelige afgørelse, mens de seks Venstrefolk stemte for de 18 huller efter at have fået gruppens forslag om 27 huller nedstemt af byrådets øvrige 15 medlemmer.

Byrådet gav i 2017 lov til at etablere en discgolfbane og gav samtidig tilsagn om at undersøge muligheden for at udvide banen med yderligere ni huller, som flertalsbeslutningen altså nu åbner for. i sidste ende er det dog ikke kommunens beslutning, om banen skal udvides, for Arresødal Skov, hvor de nye huller efter planen skal etableres, er ejet af Naturstyrelsen.

Naturstyrelsen Nordsjælland har i et høringsvar til Grønt Råd i kommunen givet udtryk for, at de som udgangspunkt ikke ønsker discgolf i skovene. Styrelsen har dog samtidig gjort det klart, at de vil lægge skovareal til udvidelsen, hvis de får en positiv tilkendegivelse fra Halsnæs Kommune, så derfor er politikernes afgørelse væsentlig.

Udover en positiv tilkendegivelse fra kommunen og et ja fra Naturstyrelsen Nordsjælland kræver det desuden en landzonetilladelse, hvor Halsnæs Kommune er myndighed, og en skovlovstilladelse, som Miljøstyrelsen skal give, før en ny og større discgolfbane kan blive en realitet. Det har Naturstyrelsen Nordsjælland betinget.

Sune Raunkjær (V) konstaterede på byrådsmødet, at sagen om discgolfbanen havde udviklet sig til en gang lokal storpolitik. Han understregede at det står Venstre nær at støtte op om frivillige og foreninger.

- Vi synes at vi skal give forhåndstilkendelse på 27 huller. Man har nu en ganske fin bane med god beliggenhed, men det kan blive

en meget unik bane med gode faciliteter til stævner. Det er en idrætsgren, som ikke er voldsom stor, men som er i fremmarch. Banen kan tiltrække flere og dygtigere brugere og skabe mere opmærksomhed om sporten, sagde Sune Raunkjær.

Men det endte altså med flertal for at åbne for 18 huller ialt mod de nuværende ni.

