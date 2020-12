Op og ned med taksterne

Et usædvanligt 2020 giver både takstnedsættelser og -stigninger i 2021.

En gennemsnitsfamilie, som får 'hele pakken' fra Halsnæs Forsyning slipper 1.750 kroner billigere i 2021. Det svarer til ca. 146 kr. om måneden.

Spildevandstaksterne falder 60 kr. om måneden, drikkevand 20 kr. og fjernvarmen 128 kr. , mens affaldstaksterne stiger med 62 kr. pr. måned.

Det gælder en familie med to voksne og to børn i parcelhus med et standardforbrug (110 m3 vand/år og 18 MWh varme/år).

For en gennemsnitsfamilie, som alene er spildevands- og affaldskunder, vil den samlede betaling stort set være uændret.

Den store takstnedsættelse på fjernvarmen er ekstraordinært besluttet af bestyrelsen her i december. Det sker på baggrund af, at årets resultat i Halsnæs Varme forventes at blive væsentligt bedre end budgetteret.

Bestyrelsesformand Thomas Møller Nielsen forklarer:

"Det er sjældent at vi ændrer taksterne så tæt på årsskiftet - og endda efter budgettet blev vedtaget tilbage i september måned - men årets resultat tegner så godt, at vi synes det bør komme vores fjernvarmekunder til gode allerede i 2021."

Det gode resultat skyldes især billigere indkøb af brændsel (bæredygtig flis), samt at de relativt høje temperaturer i løbet af året har givet yderligere besparelser i varmeproduktionen.