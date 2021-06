Se billedserie Der skal laves 5-6 omvendte vandhuller på den fredede Kappelhøjkile. Foto: Kasper D. Dønbo

Omvendte vandhuller gør »vildt« indtryk på minister

Halsnæs - 28. juni 2021 kl. 19:06 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen

Ni Galloway-køer og en gravko tog mandag formiddag imod miljøminister Lea Wermelin(S), da hun besøgte Halsnæs Kommune og borgmester Steffen Jensen(S) for at høre nærmere om kommunens tiltag for at skabe mere vild natur. Her spiller både de firbenede køer og den med larvefødder nemlig en væsentlig rolle.

Ministeren blev ført af små stier til den fredede Kappelhøjkile i Frederiksværk. Det er ikke gravemaskinens naturlige habitat, men dens ihærdige arbejde skal føre til en håndfuld store »omvendte vandhuller« på marken.

- Normalt laver vi vandhuller til padder og salamandere, men i de omvendte vandhuller kommer der faktisk ikke noget vand, forklarer Jacob Lausen, naturkonsulent i Halsnæs Kommune, til ministeren.

I stedet er tanken, at det øverste lag muld, som gennem flere hundrede år er blevet pløjet og er blevet næringsfattigt, bytter plads med den underliggende og urørte jord, som stadig er mættet af mineraler.

- Det er svært for nøjsomhedsarterne at etablere sig i ekstremt næringsfattig muld. Men ved at lægge den urørte jord øverst skaber vi forhold, som kan genskabe naturen, som den engang så ud. Her kan arterne, der er i området, etablere sig. Vi hjælper dem bare lidt på vej, siger Jacob Lausen.

Ideen begejstrede ministeren, som ikke havde set noget lignende før.

- Jeg er blevet præsenteret for både skæve og opfindsomme initiativer undervejs, og det omvendte vandhul er én af mange gode ideer, som jeg tror kan inspirere andre steder i landet, siger miljøminister Lea Wermelin, der som naturens tro væbner ankom i elbil og med blomstret kjole.

Kritisk udgangspunkt Ministerbesøget i Halsnæs er bare ét stop på en lang natur-odyssé, som venter miljøministeren i forbindelse med konkurrencen »Danmarks Vildeste Kommune«, som hun i februar i år selv lancerede. Her dyster landets kommuner om at gøre den største indsats for den vilde natur, og præmien er én million kroner til vinderen, som i slutningen af 2022 bliver kåret.

- Nogle kommuner har meget natur og andre har meget beton, men konkurrencen kan rumme dem alle. Halsnæs har allerede ret fantastisk natur, men det kan man beskytte, pleje og kæle for, så der bliver mere af det, og det er tydeligt, at man i Halsnæs allerede har taget konkurrencen til sig, siger Lea Wermelin.

Hun lægger ikke skjul på, at konkurrencen er skabt på baggrund af en naturkrise, hvor biodiversiteten - både i Danmark og resten af verden - går tilbage, og hvor tusindvis af dyre- og plantearter er i fare for at forsvinde.

- Vi har i en årrække oplevet, at naturen går tilbage, og der er brug for, at vi gør en indsats. Konkurrencen er en start, som både får sat gang i indsatser landet over, men forhåbentlig også spredt budskabet og ændret folks tankegang, siger Lea Wermelin, som trods det kritiske udgangspunkt er fortrøstningsfuld.

- Jeg fornemmer, at vi har ramt en åre, og at kommunerne vil det. De har grebet konkurrencen med det samme, og jeg fornemmer begejstring og drive i hele landet. Det er blevet en fælles bevægelse - en form for folkebevægelse, siger hun og fortsætter:

- Og i Hjørring, som var forsøgskommune, kom der på bare ét år dobbelt så mange bier og fire gange så mange sommerfugle.

En forvandling På Kappelhøjkilen lod Galloway-bestanden sig hverken besnakke eller dupere af ministerbesøget. De takkede dog ja til en gulerod fra ministerhånd, inden de luntede videre udover det fredede område, som de seneste tre år har været i gang med en forvandling fra landbrugsjord til græsningslandskab. Det skyldes ikke mindst Kappelhøj Kogræsserlaug, og de græssende klovdyr, som siden 2018 har stået for naturplejen i området, der medvirker til at etablere et overdrev med en mangfoldig vegetation, insekt- og dyreliv.

- Vi startede på en rapsstubmark i 2018, og der er sket en helt vild udvikling siden da. Særligt efter vi har lavet vintergræsning, siger Henrik Rødgaard, formand for Kappelhøj Kogræsserlaug.

Han fortalte miljøministeren om indsatsen, hvor frivillige fra lauget hver dag møder op og tjekker til køerne.

- Den engagerende faktor, hvor kogræsserlaug, grønt råd, foreninger og private borgere alle er med til at gøre en indsats, er meget vigtig. Alle borgere kan gøre en forskel, siger Lea Wermelin.

Naturen kan fylde mere Selvom naturen er presset, og kommunerne står i kø for at vise deres vilde initiativer frem for miljøministeren, så er der i Halsnæs Kommune intet grønt carte blanche. Det så man senest på byrådsmødet, hvor flere natursager blev nedstemt, udskudt eller forkastet. Det gjaldt blandt andet et ønske fra SF og Enhedslisten om at frede en del af Højbjergområdet, hvor naturen i 20 år har stået uberørt, men som på papiret er udlagt til boliger; pasningen af discgolfbanen, hvor en natureng bliver slået med store maskiner; og en fredning af Melby-kilen, hvor en byggematador bryder naturlove på stribe.

Borgmester Steffen Jensen (S) svarede på kritik af manglende socialdemokratisk grøn vilje med, at han prioriterede det at finde penge til udsatte og handicappede børn højere i en tid, hvor kommunens økonomi på det område igen ser ud til at blive presset.

Den tankegang kunne miljøministeren godt følge, men hun tror på, at natur vil komme til at udgøre en store del af de kommunale budgetter i fremtiden.

- Som borgmester har du ansvaret for, at der er ordentlig velfærd - velfungerende skoler, gode institutioner og at der bliver passet godt på de ældre. Men vi kan se hvordan naturen - særligt under coronaen - blev et lyspunkt for mange. Naturen havde - og har - stor betydning for folks velfærd og trivsel. Så i fremtiden tror jeg, at naturen kommer til at fylde mere. siger Lea Wermelin.