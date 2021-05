Omvalg? Rykker minister for en afgørelse

7½ måned efter det omdiskuterede menighedsrådsvalg i Melby Sogn, og nu mere end fem måneder efter, at biskoppen for Helsingør Stift erklærede valget ugyldigt - efter klage fra Kim Snekkerup - er der endnu ikke kommet en afgørelse om det tidligere meddelte omvalg.

Sagen er for flere måneder siden landet i Kirkeministeriet, og nu har Kim Snekkerup rykket for svar i et åbent brev til minister Joy Mogensen.

I brevet forklarer han om baggrunden for sin klage, da han mente at der var overtrådt nogle regler i forbindelse med menighedsrådsvalgets afvikling.

"Undertegnede – Kim Snekkerup – som tidligere har været valgt og formand for menighedsrådet fandt at kreativiteten var tilrettelagt så egenrådigt, at den alene tilgodeså det siddende menighedsråd og dermed ikke levnede plads til drøftelser og præsentationer, og sidst men ikke mindst, evt. nye interessenter/ kandidater, som det ellers er lagt op til i bekendtgørelsen om valget. Jeg besluttede derfor at klage over valget – og denne blev indsendt rettidigt. Også en anden deltager – Hans Buur – som også tidligere har været valgt til menighedsrådet, tilsluttede sig efterfølgende denne klage," beretter Kim Snekkerup i brevet til kirkeministeriet.

Biskoppen erklærede den 4. december 2020 valget af Melby Sogns Menighedsråd for ugyldigt, og afgørelsen er af valgbestyrelse / menighedsråd efterfølgende indbragt for Kirkeministeriet.

Kim Snekkerup konstaterer, at han ikke blev underrettet om, at sagen var indbragt for ministeriet og dermed skulle sagsbehandles yderligere.

"Det opdagede jeg ved en tilfældighed, og vi finder, at denne udsættelse af sagen er helt uacceptabel for både os som klagere og for det midlertidige menighedsråd, der ifølge reglerne kun kan beslutte sig indenfor rammerne af den daglige drift og det godkendte budget," skriver han i det åbne brev med opfordring til, at ministeren tager en snak med embedsmændene i Kirkeministeriet, så der snarest muligt kommer en afgørelse.

"Vi håber selvfølgelig, at den endelige afgørelse udmunder i et omvalg, så Helsingør Stift hurtigt kan beslutte en proces og en dato for dette.

Og så kan vi forhåbentlig igen få åbenhed og rimelige vilkår for arbejdet i sognet," slutter han i rykkerbrevet til kirkeministeren.