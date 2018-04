Bent Petersen afviser at gå ind for pædofili og slår fast, at hans gamle, kontroversielle citater er fejlciteret og taget ud af kontekst. Foto: Jørgen Lassen, Halsnæs.info Foto: Joergen Lassen

Omstridt sexolog bryder tavsheden: Jeg har aldrig blåstemplet pædofili

Halsnæs - 07. april 2018

Efter 20 års tavshed, hvor psykolog og sexolog Bent Pedersen har afvist at udtale sig til medierne, åbner han nu for første gang siden 1998 op om de udtalelser om pædofili, som gjorde ham både kontroversiel og udskældt.

Bent Petersens udtalelser er igen blevet aktuelle gennem TV2's dokumentar »De misbrugt filmbørn«, hvor han blev citeret fra gamle interviews. Udsendelsen har skabt polemik i Frederiksværkegnens Historiske Forening, hvor 75-årige Bent Petersen indtil fornylig var formand.

I Frederiksborg Amts Avis afviser Bent Petersen, at hans afgang som formand kan kædes sammen med udtalelserne, og direkte adspurgt om han går ind for pædofili og seksuelle forhold mellem børn og voksne, hæver han stemmen et par decibel.

- Det ved gud, jeg ikke gør, og det har jeg aldrig gjort. Jeg har bare udtalt mig som fagmand, men jeg har aldrig sagt, at det var i orden. Aldrig. Jeg er jo ikke idiot, siger Bent Petersen.

Spoler vi tiden tilbage til 1968 skriver Bent Petersen en artikel i bogen »Forbrydelse uden offer - En bog om Pædofili«:

»Når man kæler med et barn, skal man ikke blot kæle med dets mave, ende, arme og ben, men også med dets kønsdele«.

Siden kaldte han i Pædofilgruppens blad Ny Sexualpolitik nr. 3 1998 små piger for »voksenlokkere«, og i 1998 blev Bent Petersen citeret af journalisten Kåre Quist i månedsmagasinet Euroman for at, man ikke kan tvinge børn til sex med voksne, hvis de ikke vil. Kåre Quist skrev også, at Bent Petersen havde argumenteret for frigivelse af børneporno, og at der ikke skulle være en seksuel lavalder.

»Børn, der gennem længere tid har haft frivillig sex med en pædofil, er under ingen omstændigheder blevet misbrugt. Du kan simpelthen ikke tvinge et barn til at have sex med dig uden at bruge vold. Prøv bare at få et barn til at tage et par sokker på, som kradser, det lader sig simpelthen ikke gøre«, er Bent Petersen citeret for at sige.

Udtalelserne fik konsekvenser for psykologen, som blev smidt ud af Dansk Psykolog Forening og blev afskediget fra sit job som ledende psykolog i Næstved Kommune - en fyring, som var uberettiget i følge ombudsmanden. Artiklen i Euroman gav samtidig Bent Petersen et anstrengt forhold til medierne, og han har ikke udtalt sig om emnet i de mellemliggende 20 år. Undtagelsen er en artikel i Filmmagasinet EKKO, hvor han i marts i år beskyldte Kåre Quist for at være »en utroværdig, uvederhæftig, løgnagtig og bedragerisk journalist af værste kriminelle skuffe«. I selv samme artikel gør Kåre Quist det klart, at Bent Petersen dengang fik alle citater oplæst, inden artiklen gik i trykken, og at han var klar over, at interviewet blev optaget på diktafon.

Frederiksborg Amts Avis har konfronteret ham med de gamle citater, som han afviser er gengivet korrekt.

- Det, jeg er citeret for at sige, er taget ud af kontekst. Pædofili er svært at udtale sig fagligt om, men jeg har prøvet at gøre det så forståeligt som muligt.

- Jeg er ikke hvem som helst. Jeg er højt uddannet psykolog og sexolog. Jeg har holdt foredrag over hele Danmark om incest og overgreb på børn, om hvordan børn viser og fortæller om deres problemer, og hvordan man skal forholde sig til det, siger Bent Petersen og påbegynder en forklaring om problemstilling.

Han lader forstår, at i »ikke incest-familier«, vil faderen sige »nej, det må vi ikke«, og »far elsker mor«, hvis hans datter spørger, om »de skal bolle, når de er i bad sammen«.

- I en »incest-familie« vil faderen sige »det kan vi godt«. Men, at jeg sagde det dengang, blev udlagt som om, at jeg blåstemplede det, siger Bent Petersen.

Det er barnet, som tager initiativet i eksemplerne?

- Det er der også, børn som gør. Det er omsorgssvigtede, skadede børn. Det er selvfølgelig ikke alle børn, men ting bliver altid taget ud af en sammenhæng, siger Bent Petersen.

Et af Bent Petersens mest kontroversielle citater stammer fra TV2's Søndagsdokumentar fra 1996.

»En 10-årig dreng, for eksempel, kan da udmærket have lyster i sine kønsdele til, at en voksen suttede på den, for eksempel. Og hvis en voksen sutter på den, og han får udløsning, jamen hvad skulle det skade ham? I hvert fald de børn, jeg snakkede med, der har oplevet det, griner og siger: Neeej, det var dejligt«, sagde Bent Petersen dengang i følge Dansk Psykolog Forenings blad »Psykolog Nyt«.

- Det er taget ud af et langt interview for over 30 år siden, siger Bent Pedersen i dag og forsøger at uddybe sin udtalelse.

- De fleste psykologer, som får et barn ind, der er blevet suttet på kønsdelene, konkluderer, at barnet har taget skade netop fordi, der er blevet suttet på kønsdelene. Der siger jeg: Nej, barnet har taget skade, fordi det er blevet omsorgssvigtet. Hvis et barn har en stiv tissemand, og der er en, som sutter på den, hvad skulle det så skade? Det er omsorgssvigtet, der skader.

- Men alt det, jeg har sagt før og efter udtalelsen, er klippet fra dengang, siger Bent Petersen.