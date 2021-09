Omfattende indsamling af affald er udskudt: Halsnæs får dispensation

Se billedserie Halsnæs har - som mange andre kommuner - fået en dispensation, så man ikke skal sortere eller indsamle en lang række affaldsfraktioner før udgangen af 2022. Foto: Allan Nørregaard

AFFALD: Først fra udgangen af 2022 vil Halsnæs Forsyning være klar til at indsamle en lang række affaldsfraktioner. Inden da skal der blandt andet købes nye skraldebiler og affaldsbeholdere.

14. september 2021

Egentlig skulle borgerne i Halsnæs Kommune fra 1. juli i have en ekstra skraldespand og være begyndt at sortere affaldet i ni fraktioner. Men foran parcelhusene står stadig kun tre spande, hvor rest-, mad- og papiraffald bliver dumpet af husstandenes beboere. Halsnæs Kommune og Halsnæs Forsyning er nemlig ikke klar til at leve op til den nye affaldsaftale, og kommunen har derfor søgt om og fået dispensation fra aftalen af Miljøministeriet.

Dispensationen betyder, at Halsnæs Kommune slipper for at indsamle syv af de ti fraktioner: Mad- og drikkekartoner, madaffald, farligt affald, pap, plast, papir og metal. Glas-, rest- og tekstilaffald er ikke omfattet af kommunens dispensation. Glasaffald vil kommunen fortsat indsamle i kuber eller på genbrugspladsen, restaffald kan der ikke dispenseres fra og tekstilaffald vil først blive sortere fra 2023.

- I Halsnæs har vi set virkeligheden i øjnene, og vi ville på ingen måde kunne leve op til en aftale om at indsamle ti fraktioner fra 1. juli. Vi er så langt fra, som man næsten kan være, for vi skal omstille det hele rent logistisk. Vi vil gerne løfte opgaven, men vi har brug for tid til at forberede os på det. Der er mange processer, planer og regulativer i spil, siger Thomas Møller Nielsen(V), bestyrelsesformand for Halsnæs Forsyning og bestyrelsesmedlem i Dansk Affaldsforening.

Urealistisk deadline Miljøminister Lea Wermelin(S) præsenterede sidste år den nye affaldsaftale med en forventning om, at de nye sorteringsregler var implementeret i kommunerne fra 1. juli i år. Men Halsnæs Kommune er langt fra ene om ikke at være klar til den nye affaldssortering og -indsamling et år senere. En aktindsigt Ingeniøren har søgt hos Miljøstyrelsen afslører, at 88 ud af landets 98 kommuner har søgt om dispensation til at udskyde implementeringen af de nye sorteringsregler i Affaldsbekendtgørelsen, og Thomas Møller Nielsen kalder ministerens deadline »helt urealistisk«.

- Nogle enkelte kommuner har kunne implementere det, fordi de var langt med arbejdet i forvejen, men for 90 procent af kommunerne har det ikke været muligt. Jeg mener ikke, at man så virkeligheden i øjnene og lyttede til indmeldingerne fra branchen, da man satte den deadline, siger Thomas Møller Nielsen.

Han har sammen med Dansk Affaldsforening søgt Miljøministeriet om en generel dispensation fra aftalen for alle landets kommuner, men den blev ikke givet.

Thomas Møller Nielsen kalder affaldsaftalen første aftale helt urealistisk og gør det klart, at Halsnæs var meget langt fra at kunne leve op til den. Det er han dog sikker på, at man kan ved udgangen af 2020. Foto: Kasper D. Dønbo

- Det ville have lettet bureaukratiet, hvis ministeriet kun skulle behandle en dispensation, men ministeriet insisterede på at få en ansøgning fra hver enkel kommune eller forsyning, siger Thomas Møller Nielsen.

Store investeringer I dag har et typisk parcelhus i Halsnæs Kommune tre beholdere stående til madaffald, papiraffald og restaffald, og man kan lægge batterier og småt elektronik i fryseposer på låget, som skraldemanden så tager med. Glas, metal og andet affald må man på genbrugsstation eller i en skraldekube med.

Men i fremtiden vil der være fire beholdere, nogle med flere kamre, hvor de mange affaldstyper skal sorteres.

Det kan lyde som et nemt skifte, men det er langt fra tilfældet i følge Jacob Kaae Lind Nordqvist, adm. direktør i Halsnæs Forsyning. - Hele vores setup og forberedelser er i gang men tager omkring et år at implementere. Vi skal investere i nye biler, nye beholdere og opdatere det regulativ, som kommunen styrer området efter, siger Jacob Kaae Lind Nordqvist og sætter tal på forsyningens investeringer:

Affaldsindsamling n I følge den affaldsaftale, som regeringen og miljøminister Lea Wermelin præsenterede sidste år, så skal danskere sortere affald i ti fraktioner, som forsyningsselskaber fra 1. juli i år skulle indsamle.



Størstedelen af landets kommuner, heriblandt Halsnæs har søgt om dispensation fra aftalen.



Halsnæs Kommune har helt konkret søgt om dispensation fra syv typer af affald: Mad- og drikkekartoner, madaffald, farligt affald, pap, plast, papir, metal.



Kommunen har nu fået frist til den 31.12.2022 til at leve op til aftalen.

80.000 nye affaldsbeholde. Store containere boligselskaber, kuber til indsamling af glas og skraldespande til parcelhuse. Dertil kommer en stor investering i 18 nye skraldebiler.

- Vi stod faktisk overfor at skifte biler til næste år, så på den måde passede timingen fint. Men de 55 kroner, som miljøministeren gav udtryk for, at her vil koste folk ekstra, det kommer ikke til at holde stik, siger den administrerende direktør.

Affaldsninjaer Dispensationen giver Halsnæs Kommune og en lang række andre kommer ekstra tid at løbe på. Den nye deadline for indfasning af affaldsaftalen er 31. december 2022.

- Vores chancer for at være klar til den tid er ret gode. Vi får de nye skraldebiler i 3. kvartal næste år, og når vi har dem og de nye beholdere, så begynder vi at udrulle den nye affaldssortering- og indsamling. Ved udgangen af 2020 så er det hele på plads, siger Jacob Kaae Lind Nordqvist.

Forsyningens bestyrelsesformand mener, at det er »stensikkert«, at kommunen om cirka 15 måneder er klar til at sortere og indsamle de mange affaldsfraktioner.

- Vi har allerede borgere og bofællesskaber, som har taget opgaven på sig og sorterer uden, at det er påkrævet, men for mange borgere vil det være en omstillingsproces, som de skal vænne sig til. Ingen af os får sort bælte i det med det samme, men i Halsnæs er vi dygtige til sortere, så vi ender som affaldsninjaer heroppe, siger Thomas Møller Nielsen.

- For nu at citere Tommy Ahlers, da i sin tid forhandlede aftalen for Venstre, så bliver det røvbesværligt, men vi gør det for miljøets skyld.