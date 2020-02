Ekspropriationskommissionen besigtigede i november Kregme-rundkørslen og blev forevist Vejdirektoratets projekt. En række detaljer om adgangsveje afholdt dengang kommisionen fra at give grønt lys, og det er planen, at besigtigelses i marts skal belyse de manglende detaljer. Foto: Niels J. Larsen

Omdiskuteret rundkørsel besigtiges igen: Nu skal de sidste detaljer på plads

Halsnæs - 14. februar 2020 kl. 14:20 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Det er to og en halv måned siden, at ekspropriationskommissionen med konstituteret kommissarius Henrik Hansen i spidsen undersøgte forholdene ved rundkørslen i Kregme flankeret af medarbejdere fra Vejdirektoratet og gruppe lokale borgere, og nu gør kommissionen klar til endnu en tur i rundkørslen, som efter planen skal ombygges til et lyskryds senere i år. Det bliver den 16. marts klokken 10.

På den supplerende besigtigelse vil der særligt være fokus på adgangen til den private fællesvej Gyden, som også er besigtigelsens mødested.

»Besigtigelsen begynder klokken 10.00 på den private fællesvej Gyden, hvor projektet vil blive gennemgået, og hvor ekspropriationskommissionen vil besigtige de berørte ejendomme.

Enhver der berører af anlægget kan møde og udtale sig om projektet samt foreslå ændringer. Grundejere, der efter det forliggende projekt berøres af anlægget, modtager et eksemplar af denne bekendtgørelse og bedes orientere eventuelle brugere om den supplerende besigtigelse«, lyder det i en annonce fra Kommissarius ved Statens Ekspropriationer på Øerne.

Flere detaljer Vejdirektoratets overordnede planer er formelt set blevet godkendt af ekspropriationskommissionen, men Vejdirektoratet har endnu ikke få endelig grønt lys til at igangsætte ombygningen. Kommissionen krævede efter fremvisningen i november, at en række detaljer omkring adgangsveje blev belyst bedre.

- Projektet er ikke godt nok, som det ser ud nu. Vi vil gerne have belyst en række forhold nærmere. Det er der intet dramatisk i, men i forlængelse af besigtigelsesforretningen og drøftelser i kommissionen har vi meddelt Vejdirektoratet, at vi har brug for flere detaljer, inden vi kan tage endelig stilling til projektet, sagde Henrik Hansen, formand for ekspropriationskommissionen dengang til Frederiksborg Amts Avis.

Vejdirektoratets projekt lægger op til at lave et flersporet lyskryds og vil i den forbindelse lukke for tilkørslen til flere af de adgangsveje, som i dag har udkørsel til Hillerødvej, blandt andet indkørslen til Kregme Kirkes parkeringsplads og Halsnæs Stenhuggeri samt til den private fællesvej Gyden, som flere lodsejere benytter.

I stedet vil Vejdirektoratet ekspropriere areal fra private lodsejere til at etablere en række nye adgangsveje med udkørsel til Frederikssundsvej. Det er blandt andet Gyden, som Ekspropriationskommissionen ønskede, at Vejdirektoratet så på igen.

Lille ændring Det ekstra arbejde med projektet betyder, at Vejdirektoratet må ændre en smule i tidsplanen. Oprindeligt skulle eksproprieringen af den nødvendige jord starte i foråret, men det forventer Vejdirektoratet nu bliver flyttet tættere på sommerferien. Det er dog stadig planen, at første spadestik til arbejdet bliver taget omkring juni.

Kommissionens stillingtagen til projektet vil fremgå af kommissionens forhandlingsprotokol og en udskrift heraf vil blive fremsendt til de berørte lodsejere. Andre interesserede vil kunne rekvirere udskriften i kommissariatet.

Går alt efter planen, forventer Vejdirektoratet, at det nye lysregulerede kryds står færdig i december 2020.