Ole S. på vej ned af masten

- Det er lige tidligt nok at starte ny valgkamp, så jeg er på vej til at tage den ned!

Sådan lyder det fra tidligere byrådsmedlem Ole S. Nielsen (DF), der er blevet gjort opmærksom på, at der på Havnevej i Frederiksværk hænger en af hans valgplakater - her snart fire måneder efter valget til byråd og regionsråd.

- Jeg har selv sat den op, men er kørt forbi mange gange uden at have set den, fortæller Ole S. Nielsen og tilføjer at han som gammel cirkushest ellers er klar til at stille op igen trods det skuffende valg for Dansk Folkeparti og ham selv, der betød at han som partiets spidskandidat mistede sin plads i byrådet.