Se billedserie »I Noord« er det ny navn på Nordcentret i Frederiksværk. Foto: Niels J. Larsen

Send til din ven. X Artiklen: Og navnet er: »i Noord« Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Og navnet er: »i Noord«

Halsnæs - 07. februar 2020 kl. 10:13 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Velkommen i Noord! Det nye navn på Nordcentret i Frederiksværk blev afsløret fredag morgen, og det er altså »i Noord«. Med et logo, hvor de to o'er er bundet ind i hinanden. For at symbolisere at det er et sted, der skal binde hele Halsnæs sammen og et center, hvor man ikke bare køber varer, men mødes.

Det forklarede administrerende direktør for de ny ejere Reteam Group, Kathrine Heiberg, ved afsløringen af det ny navn, hvor hun samtidig redegjorde for det omfattende forarbejde, der er gennemført siden investorgruppen bag købte centret i september sidste år, og løftede sløret for nogle af fremtidsplanerne.

Siden september har man interviewet 1000 borgere, der handler i Frederiksværk, for at danne et billede af byens handelsliv og kundernes fremtidige behov, og man har opfordret til at komme med forslag til et nyt navn.

Med til at afgøre valget af »i Noord« har været at det skulle være et navn, der var ledig på nettet og at det gerne måtte have forbindelse til det gamle navn Nordcentret.

- Frederiksværk er en fantastisk handelsby, sagde Kathrine Heiberg og illustrerede det med, at der er over 130 butikker omkring bykernen og blandt dem rigtig mange typer forretninger, som er forsvundet fra andre byer af tilsvarende størrrelse.

Allerede fredag morgen blev bogstaverne med Nordcentret pillet af facaden ud mod parkeringspladsen, og inden længe kommer det ny navneskilt op. Men kunderne vil møde andre forandringer.

Således gøres centret lysere og varmere med blandt opsætning af glasfacader i tre meters højde, og centret vil blive indrettet i mindre moduler, så der bliver plads til flere lejere end i dag. Kathine Heiberg afslørede, at der blandt er en restaurant på vej, og netop flere caféer og restauranter er noget af det, som borgerne har efterlyst i interviewundersøgelsen.

Læs mere i Frederiksborg Amts Avis lørdag.