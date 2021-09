Øv, ingen 'Rigtige Mænd' i år

Tidligere år har motions-eventet 'Rigtige Mænd-løbet' været det helt store tilløbsstykke i Halsnæs med masser af deltagere, og mindst ligeså mange tilskuere langs ruten og ude ved posterne, men manglende tilmeldinger har fået arrangørerne, Frederiksværk Firmaidræt, til at trække stikket og aflyse arrangementet der skulle have fundet sted lørdag 25. september.

"I princippet kunne vi jo godt gennemføre løbet, men oplevelsen for deltagerne vil på ingen måde blive den som vi ønsker, så desværre har vi valgt at aflyse".

Flere hjælpe end deltagere

Og det ærgrer selvfølgelig firmaidrættens formand Kurt Brun Kristensen, specielt fordi at der til dette års arrangement var åbnet op for at 'Rigtige Kvinder' også kunne deltage i strabadserne:

"Selv hvis vi slog kvinderne og herrerne sammen til et stort fælles løb, så ville vi være ude i, at der skulle bruges flere hjælpere ved de forskellige poster, end der er tilmeldte deltagere. Og en stor del af oplevelsen går jo ud på at holdene konkurrerer ved disse poster. Det er drønærgerligt, men sådan er det", lyder det fra Kurt Brun Kristensen der havde håbet på gennemførelse til det sidste:

"Rigtig mange har vist stor interesse for løbet og det er mit klare indtryk, at rigtig mange gerne vil hive et par timer ud af kalenderen og deltage. Men timingen er bare for stor en modstander. Efter 1½ års tid uden koncerter, fester og sammenkomster, så er det bare det der fylder i en presset kalender hos folk", siger Kurt Brun Kristensen.