Ønsker ikke grusgrav ved Ølsted

Region Hovedstaden er i gang med at udarbejde Råstofplan 2020. Her foreslår man udpegning, at et nyt graveområde ved Ubberup ud til Hillerødvej/Amtsvejen nær det, som de lokale kalder »det sorte kryds«. Der er frist for høringssvar 6. juni 2019, og sagen behandles i denne uge i Udvalget for Miljø og Plan og skal for byrådet 23. maj.

Direktionen i Halsnæs Kommune indstiller til Udvalget for Miljø og Plan og byrådet, at man fortæller Region Hovedstaden, at man ikke ønsker et område ved Ølsted udlagt som ny grusgrav.

