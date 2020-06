Ønsker friere besøgsregler på plejecentre

Før byrådet i torsdag på foranledning af Venstre skal drøfte regler for pårørendes besøg på kommunens plejecentre opfordrer Ældrerådet i Halsnæs til, at der åbnes op for både ude- og indebesøg alle ugens dage efter de seneste påbud og retningslinjer fra Styrelsen for Patientsikkerhed. Det skriver Frederiksborg Amts Avis onsdag.

Fra mandag 15. juni blev besøgsmuligheden udvidet til at besøg kunne finde sted helt frem til kl. 19.00 onsdage og lørdage. Således at den enkelte beboer fortsat kun kan få to besøg om ugen. Denne ændring kom efter at sagen havde været drøftet i Udvalget for Ældre og Handicappede og efter at Styrelsen for Patientsikkerhed havde sendt nye påbud ud til landets kommuner, bl.a. om at der kunne åbnes for indendørs besøg, hvis forholdene ikke var til, at det foregik udendørs.