Ønsker detailhandel på Midtermolen

Halsnæs - 09. januar 2021 kl. 12:56 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Sportskæden Ny Form ønsker at købe det tidligere Egeværk-værksted på Hundested havn og åbne detailhandel med salg af fritids- og sportstøj på Nordre Beddingsvej 24.

Det kræver imidlertid dispensation for den gældende lokalplan som ikke tillader detailhandel på Midtermolen. Lokalplanen udlægger området til »havneformål, samt til erhvervsformål i form af produktion, udstilling og salg af kunst og kunsthåndværk, eventuelt i kombination med cafédrift.«

I venten på en mulig ændring af den lokalplan søger Ny Form dispensation til midlertidig benyttelse af Nordre Beddingsvej 24 st. på Hundested Havn til detailhandel. Sagen skal behandles på næste uges møde i Udvalget for Miljø og Plan. Administrationen indstiller, at der enten meddeles afslag på ansøgningen, mens man afventer en samlet planlægning for detailhandel i Hundested by og havn, eller at der gives en midlertidig dispensation på tre år.

Det sidste fraråder man dog samtidig i sagsfremstillingen til mødet. Hundested Havn ønsker, som havnefoged Søren Brink også bemærkede tidligere på ugen i forbindelse med præsentationen af aftalen om Nordmolen, at der laves en ny lokalplan for benyttelse af Midtermolen, også kaldet Kulturmolen. Spørgsmålet er, om dette skal omfatte tilladelse til detailhandel.

»Administrationen vurderer, at Byrådets eventuelle behandling af dette spørgsmål foregribes, såfremt der gives dispensation fra lokalplanens bestemmelser. Denne vurdering baseres på, at der ikke er foretaget analyser af, hvad det vil betyde for byen og det øvrige handelsliv, såfremt der gives lov til mere detailhandel på Midtermolen,« hedder det i sagsfremstillingen.

Havnefoged Søren Brink er meget klar i mælet om, at det netop er tilladelse til detailhandel, man ønsker på havnen.

- Vi har efterspurgt en ny lokalplan i flere år. Alle, som henvender sig for at åbne virksomhed, ønsker, at det skal være tæt på havnen. Det gælder for dem som den aktuelle mulige køber af Egeværk-bygningen, at hvis de ikke kan være på havnen, vil de ikke være i Hundested, siger Søren Brink til Frederiksborg Amts Avis.

Han henviser til, at havnen i 2018 har lavet en strategiplan, der gælder frem til 2028 og er forelagt Udvalget for Miljø og Plan for to år siden med ønsket om en ny lokalplan, der skal erstatte de midlertidige dispensationer, der har kørt en årrække.

- Det er mærkeligt, at man har negligeret det og nu står og vil sige nej til en helårsforretning i venten på en plan, siger Søren Brink.

Samtidig konstaterer han, at der nu gennem 25 år er talt om en helhedsplan for Hundested. Senest hedder det, at omdrejningspunktet for den plan skal være Arktisk Center, men det kan man ikke vente på måske bliver til noget.

- Vi ønsker, der åbnes op for detailhandel på havnen. Den positive udvikling skal vokse fra det sted, hvor den er - på havnen. Når der ikke er mere plads på Hundested Havn, kan man så kigge op i Nørregade og udvide butikkerne her, siger Søren Brink.