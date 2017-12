Vibeke Frausing håber, at Ølsted får udskolingen tilbage, når Steffen Jensen(S) er ved roret.

Send til din ven. X Artiklen: Ølstedlisten kæmper videre Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ølstedlisten kæmper videre

Halsnæs - 01. december 2017 kl. 09:46 Af Kasper Daugbjerg Dønbo Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Med 282 stemmer ved kommunalvalget var udsigterne til et mandat lange for Ølstedlisten. Det var også tilfældet i 2013, hvor lokallisten faktisk fik 97 flere stemmer. Men to valg uden succes får ikke Ølstedlisten til at kaste håndklædet i ringen. Partiet helmer ikke, før de når målsætningen om at bringe udskolingsklasser tilbage til Ølsted - en problematik, som i sin tid førte til partiets stiftelse.

- Vi stopper ikke før skolen i Ølsted går hele vejen op. Vi bliver ved med at kæmpe, for det er en vigtig en sag for vores by i forhold til udvikling. Vi har en station, handlemuligheder og daginstitutioner, men vi får først rigtig sammenhængskraft med en skole, der går til 9. klasse. Det kigger folk på, når de flytter til byen, siger Vibeke Frausing, spidskandidat og medstifter af Ølstedlisten.

Partiet føler, at de er kommet tættere på målet med borgmesterskiftet fra Steen Hasselriis(V) til Steffen Jensen(S).

- Ja, det er helt klart. Det vil være svært for ham (Steffen Jensen,red.) ikke at give os udskolingen tilbage. Folk fra Ølsted vil klandre ham for, hvis ikke det sker, siger Vibeke Frausing.

- Og det skal helst være til sommer, for folk har beholdt deres børn i de to sjette klasser herude, fordi de troede på, at der ville ske noget snart.