Michael Terkelsen og holdkammeraterne måtte bøje sig for overmagten i kvartfinalen i pokalturneringen for seriehold.

Ølsted faldt med støvlerne på

Kvartfinalen mod Ledøje-Smørum endte med et klart 0-4 nederlag. Et resultat der på ingen måde kan indvendes noget imod, gæsterne var ganske overlegne på dagen.

Hjemmeholdet kæmpede heroisk for at komme tilbage i kampen, men det var meget småt med chancer, bortset fra et par ufarlige indlæg var Ølsteds offensiv total tandløs før pausen. Og for at gøre ondt værre, så scorede gæsterne til 3-0 lige inden halvlegens sidste fløjt.

Allerede efter et kvarter anede man hvor det bar hen. Da førte gæsterne 2-0 efter en start, hvor Ølsted halsede efter på samtlige parametre. Den første scoring blev sat ind direkte på frispark og kort efter blev føringen fordoblet da et gennemspillet angreb blev afsluttet med en scoring fra tæt hold.

Meget tidligt i kampen vist det sig tydeligt, at gæsterne var hurtigere i såvel tanke, teknik som boldomgang. Og taget i betragtning, at det var første betydende kamp i et halvt års tid, så var gæsternes niveau langt over Ølsteds.

Fræk scoring

De sidste 45 minutter blev en halvsløj affære.

Gæsterne skulle bare have tiden til at gå, og Ølsted formåede aldrig at slå tilbage. Dog var der i et par tilfælde optræk til gode muligheder for reducering, men i det hele taget så skød hjemmeholdet med meget løst krudt.

Få minutter før tid slog LSF sejren fast med en flot og fræk scoring til 4-0.

Det er meget sjældent nogen har held med at lobbe bolden over to-meter-keeperen Martin Thuesen i Ølsteds mål, men det lykkedes her for gæsternes angriber, der eminent satte det sidste søm i hjemmeholdets kiste.

Summa summarum - en fuldstændig velfortjent sejr til gæsterne, der viste et skræmmende niveau for et Serie 3 mandskab, og som nu er klar til semifinalen i pokalturneringen for seriehold.

Ølsted må slikke deres sår de kommende dage, inden det på lørdag går løs i turneringen med match kl. 12 i Espergærde.