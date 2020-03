Ølsted-borgere spørges om erhvervsområde

Sagen har været oppe på møderne i denne uge efter at Erhvervspanelet - sammensat af erhvervsledere og repræsentanter for kommunen - har givet udtryk for, at det vil være mere attraktivt at placere et nyt erhvervsområde i Ølsted istedet for at udvide området ved Industrivej i Frederiksværk. Indstillingen fra de to udvalg er imidlertid at holde begge muligheder åbne.

Udvalgene for Erhverv og Beskæftigelse og Miljø og Plan er ikke afvisende overfor et forslag fra Erhvervspanelet i kommunen om at se på nye erhvervsområder i Ølsted.

Få fuld adgang til sn.dk og læs resten af artiklen

For at læse denne artikel skal du have et digitalt abonnement eller et abonnement på et af vores dagblade: DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske.

Hvis du ikke har et digitalt abonnement, kan du tegne det her.

Du kan få 24 timers digital adgang for 25 kr. eller fuldt digitalt abonnement for 279 kr. pr. måned.

Særtilbud: Få første måned for kun 49 kr.

Det er hurtigt og nemt - og du kan betale via MobilePay eller betalingskort.

Vælg mellem

24 timers digital adgang: Fuld adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Adgang til e-aviserne:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt og Sjællandske Arkivadgang Køb 24 timers adgang Digitalt abonnement: Adgang til sn.dk, inkl. sn.dk+

Valgfri e-avis, vælg mellem:

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske

DAGBLADET, Frederiksborg Amts Avis, Nordvestnyt eller Sjællandske Arkivadgang Køb digitalt abonnement

Allerede bruger - Log ind her