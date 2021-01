Se billedserie Thomas Haarup Karlsen fra Melby skole er konstitueret som skoleleder i Ølsted.

Send til din ven. X Artiklen: Ølsted Skole skal have ny leder Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ølsted Skole skal have ny leder

Halsnæs - 11. januar 2021 kl. 05:13 Kontakt redaktionen

Af Niels Jørgen Larsen

Efter nogle år hvor skoleledere stoppede på stribe i Halsnæs Kommune har der en periode været mere roligt på kontoret på kommunens folkeskoler, men nu står Ølsted Skole for at skulle have ny leder.

Skoleleder siden foråret 2019 Trine Stein Graakjær er således fratrådt. I øjeblikket fungerer viceskoleleder på Melby Skole, Thomas Haarup Karlsen, som konstitueret leder i Ølsted, men stillingen er slået op, og chef for Børn, Unge og Læring i Halsnæs Kommune Mads Ingvardsen forventer at kunne præsentere en ny skoleleder omkring den 1. marts.

Mads Ingvardsen vil ikke kommentere Trine Stein Graakjærs pludselige stop, da det er en personalesag, som det hedder. Fratrædelsen skete kort efter, at Ølsted Skole i oktober var i vælten omkring et stort byggestillads, der var opstillet kritisabelt og forbundet med fare for nedstyrtning, således at der blev givet en lang række påbud til byggefirmaet og arbejdet blev standset i flere omgange.

I forbindelse med det udtalte Trine Stein Graakjær, at hun ikke mente, der var fare for børnene, og de trygt kunne møde i skole. Det fik byrådsmedlem Michael Thomsen (V) til at undre sig over, at skolelederen kunne udtale sig om stilladssikkerhed.

Efter hvad Frederiksborg Amts Avis erfarer har Trine Stein Graakjærs pludselige fratræden dog ikke at gøre med stilladssagen, men bunder i samarbejdsvanskeligheder med personalet.

Trine Stein Graakjær kom til Ølsted fra en stilling som souschef og daglig pædagogisk leder på Hellebækskolen i Helsingør Kommune og blev leder i forbindelse med, at skolen fik sin selvstændighed tilbage og »genopbygges« som hel skole fra 0.-9. klasse.

Frederiksborg Amts Avis kunne i sommeren 2019 opregne, at næsten 40 skole- og afdelingsledere på folkeskolerne i Halsnæs var fratrådt indenfor en periode på fem år. Det aktuelle skifte på Ølsted Skole er det første for en skoleleder siden.