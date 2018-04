Ølsted Skole får 7. klasse til august

De nuværende 6. klasse-elever på Arresø Skoles Ølsted-matrikel kan fortsætte i 7. klasse efter sommerferien på skolen i Ølsted i stedet for at skifte til Magleblikskolen. Det besluttede et samlet byråd på torsdagens møde.

Det ligner første skridt til en selvstændiggørelse af Ølsted Skole med genetablering af udskoling til 9. klasse, men det blev kraftigt understreget på byrådsmødet, at det ikke er besluttet endnu. Og specielt Venstre gav udtryk for en række betænkeligheder ved en opsplitning af den nuværende Arresø Skole, bestående af Magleblik og Ølsted.

Før byrådet samledes mødte en lille gruppe forældre og børn fra de nuværende 6. klasser på Magleblik op foran rådhuset i forsøg på at påvirke politikerne. De er utilfredse med ikke at være blevet hørt i den undersøgelse, kommunen har gennemført for at klæde skoleudvalg og byråd på til beslutningen. Først efterfølgende har de fået føjet et høringssvar til sagsfremstillingen.