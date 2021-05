For andet år i træk må folkene bag den populære Ølsted Høstrevy give den triste melding, at årets revy er aflyst.

Ølsted: Høst-revyen aflyser

"Det er med stor beklagelse vi må meddele at Ølsted Høstrevy ikke bliver gennemført her i 2021".

Sådan lyder det fra Hanne Solhøj, der er koordinator ved den populære revy som plejer at fylde Ølstedhallen den første lørdag i september.