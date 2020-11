Se billedserie Det er ikke bævere, men en økse der har været på spil og ødelagt det store fyrretræ. Foto: Søren Agerlund

Økseangreb på stort fyrretræ

Halsnæs - 25. november 2020 kl. 17:21 Af Nieols Jørgen Larsen Kontakt redaktionen

Et par skovgæster ringede i denne uge til skovfoged Søren Agerlund efter en gåtur i Asserbo Plantage. De havde set et stort fyrretræ, som var forsøgt fældet med økse. Naturstyrelsen Nordsjælland rykkede ud og har nu været nødt til at fælde træet.

- Det var en pragtfuld fyr, der har stået i 130 år og var mere end 20 meter højt. Det kunne have stået i 100 år endnu, men risikerede nu at vælte ud på en publikumssti, siger en trist Søren Agerlund til Frederiksborg Amts Avis.

Der er hugget hårdt med en økse i begge sider af stammen, der er ca. 60 cm i diameter. Så langt ind at træet risikerede at vælte. Det er selvfølgelig ikke lovligt at save eller hugge i skovens træer, og her har man tilmed udsat man andre for fare.

Træet stod tæt ved en skovsti omkring 100 meter inde i skoven fra Nyvej i Asserbo. Stien går ind overfor Den Korte Vej. Det kunne se ud til at nogen har taget ophold på stedet nogen tid og »leget«, som Søren Agerlund udtrykker det.

Tilsyneladende er man startet med at øve sig med øksen på et par mindre træer. Der er også bygget en hule op af et træ lige ved siden af, men det er langt fra sikkert at den har noget med hærværket at gøre.

- Det er kedelige drengestreger, konstaterer Søren Agerlund selv om der altså er langt anderledes kræfter i end at løbe rundt i skoven og snitte i træerne med en kniv.

Heldigvis er sager som denne ikke noget man oplever til hverdag, men ifølge Søren Agerlund er der indimellem drenge i forskellige aldre med »virketrang« - måske inspireret af tv-programmer som Nak&Æd og lignende.

- Jeg har nu aldrig set nogen prøve at gå igang med så stort et træ, siger han.