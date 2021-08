Økologiske råvarer på menuen

”Vi vil gerne udfordre, hvad man kan skabe, når man kun køber ind et sted. Og som I kan se i aften, kan man få et fantastisk måltid ud af det”, sagde Kenneth Tang.

Ikke kun for campister

Kenneth og Signe Tang har valgt at deltage i FRIspisning, fordi de gerne vil have flere lokale til at komme på Byaasgaard og bruge den skønne natur.

”Vores campingplads er ikke kun for campister. Alle er velkomne til at tage madkurven med og slå sig ned for at spise og bade eller bare gå en tur”, sagde Kenneth Tang.