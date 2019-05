Enhedslisten vil have flere til at droppe bilen og tage toget. Foto: Kasper D. Dønbo

Ø ønsker S-tog til Hundested

Halsnæs - 23. maj 2019 kl. 15:40 Af Niels Jørgen Larsen Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Blandt tidens mange politiske indslag på gader og stræder kunne bilisterne i Kregme-rundkørslen forleden opleve en lille lokal delegation fra Enhedslisten, der udover at stå med valgplakater for liste Ø fremviste en hjemmelavet skøntegning med et futtog for at signalere ønsket om forbedring af den kollektive trafik.

- Vi er jo ikke store tilhængere af alt det asfalt, emn vil gerne have privatbilismen begrænset ved at der istedet satses på tog og busser. En S-toglinje til Halsnæs ville give andre muligheder, udover en el-drevet jernbane ville vi blive bundet bedre sammen resten af regionen, siger byrådsmedlem for Enhedslisten Thue Lundgaard med henvisning til at der nu er afsat penge til at ombygge Kregme-rundkørslen.

Han mener at det blot vil føre til nye trafikale problemer med flere biler på vejene og ser hellere investeringer i den kollektive trafik.

I de par timer EL-folkene stod i rundkørslen blev de mødt med flere fingre af bilisterne, men som Thue Lundgaard bemærker var det mest tommelfingre som anerkendelse!

- Det er vigtigt at sige at vi ønsker at gøre plads til dem, der har brug for vejene. Det er ikke sådan at glarmesteren skal have en butiksrude med i toget, så når vi så håndværkere ryste på hovedet over os, har de ikke forstået budskabet, siger Thue Lundgaard.

Hvis der kunne komme S-tog til Halsnæs, understreger han, at det skal være helt til Hundested. Det vil ikke give mening at stoppe i Frederiksværk.

- Lokalbanen fungerer rigtig godt, men med S-tog ville man også i ydertimerne kunne køre med tog, bemærker han.