Knoldranunkel på Kappelhøjkilen, hvor naturen er i vild udvikling. Halsnæs er med i konkurrencen om at blive landets vildeste kommune - præmien er 1 mio. kroner.

OPFORDRING: Du kan være med til at gøre Halsnæs til den vildeste kommune

SYNSPUNKT

Halsnæs - 23. juni 2021 kl. 11:26 Af Birgitte Benzon Bang, næstformand i Grønt Råd Halsnæs Kontakt redaktionen

Miljøminister Lea Vermelin har udskrevet en konkurrence: "Danmarks Vildeste Kommune". Halsnæs Kommune har selvfølgelig tilmeldt os. Vi er i hård konkurrence med 91 andre kommuner.

Vilde blomster, insekter, svampe og dyr skal have bedre vilkår for at udvikle biodiversiteten. Mange arter er gået tabt i den effektive dyrkning på store marker, monokultur og byernes og vejnettets udvikling. Den fri natur dækker kun 9 % af vores land. Skove 14%, søer og vandløb 3%, byer og veje 13 % og det dyrkede land godt 60%. ca. 1% uoplyst. Kun 2 % af Danmark er beskyttet natur.

Mængder af gift er blevet sprøjtet på marker, vejkanter og i haver. Det skal være slut nu!

Vi skal gøre en indsats for at tilbagegang af arter stopper. Vi vil ikke finde os i, at grundvandet, vores drikkevand, forgiftes.

Hvis græsplænen skal slås, så fjern det klippede græs. Herved fjernes kvælstof fra plænen. Det gavner væksten af de blomster, der har nektar til insekterne.

Hvad er der gang i? Naturafdelingen i Halsnæs har i samarbejde med Zoologisk Have udklækket frøer, som var forsvundet i Nordsjælland. De fandtes på Hesselø. Nu er æggene blevet udklækket og den grå-grønne tudse er genudsat i naturen i Halsnæs.

Stenrevet ud for Spodsbjerg Fyr er et pionerarbejde, som er støttet af bl.a. Halsnæs Kommune. Det er et spændende maritimt udviklingsarbejde, der giver øgede levevilkår for fisk, krabber, muslinger og tang ud for vores kyst.

Den fredede Kappelhøjkile, som plejes i samarbejde med Kapplhøj Naturlaug (kogræsserlaug) udvikler sig med stadig flere sarte overdrevsarter og insekter.

Der er både her og andre steder i Halsnæs udlagt store sten på overdrev, de giver firbenene bedre livsbetingelser med varme og læ, bedre ynglemuligheder.

Tidligere hyppigt slåede kommunale græsarealer får lov til at udvikle sig til vilde blomsterenge. Blomsterenge er fantastiske, også for klimaet!

Danmarks Naturfredningsforening, som er med i samarbejdet om Danmarks vildeste kommune, har udvidet samarbejdet med kommunen om endnu en kommunal biotop, der bliver plejet ved leslåning. Det drejer sig om arealet ved Liljevænget i Hundested.

Græsset får lov at vokse, blåhat, ranunkel og hejrenæb spirer frem. Sivskov og brændenælder om søen er slået med le, og fine blomster dukkede frem bl.a. aurum, (dansk ingefær), vandranunkel og en skov-hullæbe (orkidé).

Den Ornitologiske forening, DOF vil sætte fuglekasser op. Epidopterologisk forening, insektkendere vil fx sørge for strækninger med "jomfrueligt sand" som insekterne kan yngle i.

Flere landmænd har sået faunastriber, der giver levesteder for insekter og dyr.

En virksomhed i Frederiksværk har bedt om gode råd til at lade græsarealet foran virksomheden blive vildere til glæde for insekter og de ansattes trivsel.

Kommunens folk undlader at sprøjte gift på offentlig jord. Og de lader striber, faunastriber, stå langs vejene til glæde for insekter og til fryd for vores øjne.

Naturstyrelsen lader skoven forblive urørt skov og bruger store græssere til pleje Melby Overdrev.

På den måde er rigtig mange ejere, NGO-er og kommunale folk ved at ændre mindset og adfærd ved pleje af naturen i Halsnæs Kommune. Den grønne omstilling er i gang!

Vi kan alle være med Vi søger fortsat gode ideer, der kan øge muligheder for at biodiversiteten kan udvikle sig i vores skønne kommune.

Kan græsset få lov til at vokse vildt, der hvor du bor? Kan plænen foran virksomheden få lov til at udvikle sig vildt, så sommerfugle kan få nektar og lægge æg og sørge for næste generation?

Hvis du kan inspirere dine naboer, dit vejlaug eller grundejerforening til også at ville det vilde, hjælper det naturen i Halsnæs - og klimaet.

Vil du være med til at gøre Halsnæs vildere, hører vi gerne fra dig. Send en mail med foto og beskrivelse af dine initiativer til: birgittebenzonbang@gmail.com Læs mere på: Danmarksvildestekommune/halsnaes.dk